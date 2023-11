Loreto si rialza: partita combattuta

3

POTENTINO

0

Parziali: 25-18, 25-23, 25-23

NOVA VOLLEY : Carotti, Conocchioli, Areni 5, Zazzarini 1, Campana 3, Torregiani 15, Alessandrini 11, Vecchietti, Massaccesi L., Mangiaterra 2, Massaccesi M. 7, Dignani (L), Forconi, Carletti (L2). All. Iurisci

VOLLEY POTENTINO: Vignaroli, Petrelli, Facchi 1, Gaspari, Talevi, Minelli, Oberto (L), Sassi 7, Pastocchi (L), Viciedo 9, Donati 2, Bernacchini 9, Valla 7, Monti1. All. Zamponi

Arbitri: Gasperotti e Campanella

Dopo la sconfitta contro Osimo Loreto torna alla vittoria. In tre set contro Potentino in una partita più combattuta di quanto non dica il finale. Benissimo Loreto nel primo set con una vittoria in rimonta dopo la buona partenza ospite. Loreto rincorre anche nel secondo parziale dimostrando di saper soffrire e di crederci fino in fondo anche grazie all’ingresso al servizio di Zazzarini. Si lotta nel terzo parziale con Loreto che spezza i sogni del Potentino di prolungare la partita. Prima panchina in B dopo 3 anni per Alessandro Carletti, convocato per l’indisponibilità di Emanuele Papa.