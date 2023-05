Loreto sprofonda ed ora vede lontana la salvezza

modugno

3

loreto

0

Parziali: 25-22, 29-27, 25-17

DELIGHT VOLLEY : De Tellis 6, Auciello 11, Volpe (L), Brancaccio, Sette 9, Hoxha, Carofiglio 7, Marolo 1, Altamura, Capurso, Basile, Martinelli, Ferrante Alberga 16. All. Pepe

NOVA VOLLEY LORETO: Carotti 5, Campana 2, Sannino 2, Torregiani 18, Alessandrini 5, Vecchietti 2, Angeli 9, Cozzolino 1, Mangiaterra, Genovesi 5, Dignani (L), Forconi, Papa (L2). All. Giombini

Arbitri: Chechi e Capobianco

Niente da fare per la Nova Volley a Modugno. Loreto cade nettamente nello scontro da brividi in terra pugliese salutando il traguardo della salvezza diretta. Ora ai loretani non rimane che sperare di riuscire a raggiungere i playout per evitare la retrocessione diretta, ma sarà un cammino tutt’altro che agevole. A Modugno Loreto serve bene realizzando 8 aces, ma in attacco sbaglia troppo (ben 17 errori), attaccando con il 32% contro il 42% dei pugliesi.