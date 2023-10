Loreto, stella che brilla: "Un club fatto in casa"

Oltre 150 iscritti protagonisti in tredici campionati tra maschile e femminile. Sono i numeri della Nova Volley Loreto che quest’anno festeggia la stella visti i dieci anni di attività con tanto di logo celebrativo sulle divise che ha vissuto il vernissage di presentazione nel fine settimana al Palaserenelli con atleti, famiglie, sponsor e autorità. "C’è soprattutto – come rimarcato orgogliosamente dal presidente Massaccesi - una straordinaria continuità tra il settore giovanile e la prima squadra alla quale possono arrivare gli atleti che dimostrano di averne le capacità". Un esempio? In B maschile 12 dei 14 giocatori del roster sono loretani. L’occasione è stata anche propizia per festeggiare davanti al pubblico delle grandi occasioni anche il successo nella Coppa Territoriale maschile del gruppo under 17. La squadra di coach Calamante sarà al via nel weekend nel campionato di 1’ divisione. Il gruppo under 19 maschile invece parteciperà al campionato di D agli ordini di coach Luca Martinelli. Anche il settore femminile può contare in prima squadra ragazze loretane. "Per questa vostra filosofia siete un esempio – ha detto Francesco Leoni, presidente del volley anconetano – di una programmazione chiara e lungimirante che non può che essere un grande valore per tutti gli atleti". Il presidente Leoni poi ha voluto annunciare il reclutamento di due dei tecnici neroverdi, Luca Martinelli e Simona Battistini. come allenatori della Qualificazione Territoriale rispettivamente per il settore maschile e femminile. Giovanni Torresi, vicepresidente Coni Marche ha omaggiato invece il presidente Massaccesi del gagliardetto del Coni Marche.