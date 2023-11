Loreto, tre punti preziosi per la classifica

3

Parziali: 25-21, 16-25, 25-23, 25-18

NOVA VOLLEY : Carotti 4, Conocchioli, Quintabà, Zazzarini, Campana 8, Torregiani 26, Alessandrini 14, Vecchietti 10, Massaccesi L. 1, Mangiaterra 8, Massaccesi M., Dignani (L), Forconi, Papa (L2). All. Iurisci.

SAB GROUP RUBICONE: Marini 16, Occhipinti 8, Bertacca 1, Aldini 6, Procelli 10, Nori A. 10, Gherardi 3, Alcantarini 1, Nori F. Carlini (L), Farina, Brasina. All. De Marco.

Arbitri: Azzolina e De Orchi

Tris vincente di fila casalingo per la Nova Volley che doma Rubicone ottenendo tre punti. Partenza da applausi per i loretani che si aggiudicano il parziale iniziale, ma poi subiscono per un set e mezzo i romagnoli. La squadra di San Mauro Pascoli pareggia i conti e comanda anche nel terzo parziale. Ma Loreto c’è e proprio nel momento più delicato (16-20) del terzo set si ricompatta e piazza un parziale di 9-3 che consente di vincere la frazione. I ragazzi di iurisci prendono morale ed entusiasmo e comandano anche il quarto set aggiudicandosi l’intera posta: Torregiani 26 punti.