"L’oro lo dedico a papà e a chi mi sta vicino"

"La soddisfazione è indescrivibile, quest’oro europeo è un risultato storico, perché l’Italia con la squadra non l’aveva mai vinto. Una gioia incontenibile, neanche noi ci credevamo quando abbiamo visto la classifica, pensavamo che si fossero sbagliati".

Così Lorenzo Minh Casali, da Offagna all’oro europeo di ginnastica artistica in Turchia con la nazionale azzurra.

Ecco il suo momento più difficile della gara di martedì: "Quando abbiamo iniziato al primo attrezzo, non avendo un’ottima forma fisica perché vengo da un infortunio, pensavo di non riuscire a reggere la pressione e la difficoltà della gara. Infatti sono caduto e questo mi ha destabilizzato un po’ perché ci tenevo a fare bene. Ma i miei compagni mi hanno aiutato e sono riusciti a conquistare un ottimo punteggio al cavallo, e poi mi sono riscattato".

La dedica per questo oro è condivisa: "Sono stato convocato all’ultimo per l’infortunio di Nicola Bartolini, campione del mondo 2021. Dedico l’oro a tutti coloro che mi sono stati vicini, a mio padre che è arrivato fino in Turchia per seguirmi, e a Nicola: sono certo che se ci fosse stato lui l’Italia avrebbe vinto l’oro ugualmente". E’ reduce dalla finale All Around su tutti gli attrezzi, terminata ieri sera, Lorenzo Minh Casali, per tutti Lollo, fresco campione d’Europa: "Sono arrivato nono e va benissimo, la forma fisica non era delle migliori, non pensavo di poter reggere due gare molto intense su tutti i sei attrezzi, ho ripreso di farli tutti solo una settimana prima di partire".

Quell’oro è un sogno che si realizza, un bagliore d’oro nella polvere di magnesio di Antalya. Contro ogni pronostico in Turchia gli azzurri della ginnastica nella prova a squadre si sono messi alle spalle tutti, ma soprattutto i turchi padroni di casa, secondi, e la Gran Bretagna, favorita e sul terzo gradino del podio. Yumin Abbadini della Pro Carate, Marco Lodadio dell’Aeronautica, Mario Macchiati della Fermo 85, Matteo Levantesi della Virtus Pasqualetti e Lorenzo Casali della Giovanile Ancona – tre marchigiani su cinque – sono loro i protagonisti.

Casali, ginnasta di origini vietnamite, è cresciuto con la Ginnastica Giovanile al PalaRossini di Ancona sin dall’età di nove anni. Oggi ne ha venti e dopo il titolo italiano del 2022 è arrivato l’oro europeo. Con lui ad Antalya c’è il papà Stefano, la mamma Stefania e la sorella Sara, invece, fanno il tifo da casa, da Offagna, insieme a tanti amici che seguono le sue imprese.

"Ha disputato una grande gara a squadre ma con lui tutta l’Italia – racconta il padre –. Sapevamo che potevano lottare alla pari, ma non mi aspettavo che vincessero l’oro, l’Italia è stata perfetta". Anche da Offagna, dove la famiglia Casali vive dopo essersi trasferita da Ancona nel 2009, s’è alzato il tifo per Lollo: "Tanta vicinanza ed entusiasmo nei confronti di mio figlio: Lorenzo è un ragazzo molto educato e rispettoso – conclude il padre – ma anche molto popolare: lo seguono molti sostenitori e appassionati, e pure tanti amici e compagni di squadra che hanno fatto sentire il loro affetto con numerosissimi messaggi".

