L’Orso fa un boccone dei Portuali Fallisce l’operazione "distacco"

sant’orso

3

portuali

0

SANT’ORSO : Palazzi, Rossi (46’ Nardini), Vitali (88’ Paolini), De Angelis, Brocca, Gabbianelli, Mattioli, Cenerilli (80’ Latini), Messina, Saurro (75’ Luchetti), Balducci (91’ Riberti). All. Fulgini

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Ragni, Carnevali, Rinaldi (46’ Ceresani), Severini, Santoni, Garuti (46’ Ribichini), Giampaoletti (75’ Polenta), Donzelli (70’ Bozzi), Moretti (26’ Gioacchini), Lazzarini. All. Ceccarelli (squalificato)

Arbitro: Buttafoco di San Benedetto del Tronto

Reti: 5’ Mattioli, 69’ Mattioli, 80’ De Angelis Note: espulso Santoni per doppia ammonizione al 25’

Una giornata storta non consente ai Portuali Ancona di ottenere il nono risultato utile di fila. A Fano il Sant’Orso si rivela indigesto per la truppa di Ceccarelli, che cade 3-0 in una partita complicatissima anche per via delle tante defezioni (gli infortunati Sassaroli, Marzioni e Mascambruni, cui si aggiunge Tonini prima dello start e Moretti a partita in corso, oltre a Savini squalificato) e di un avvio tutto in salita. Dopo pochi minuti, infatti, il Sant’Orso sfrutta un azione da corner per passare avanti. Mattioli è il più lesto di tutti e trafigge Tavoni (5’). In quella situazione i Dockers protestano per un fallo in area subito e Buttafoco rifila l’ammonizione a Santoni. Lo stesso esperto difensore, dopo 25’, riceve il secondo giallo e termina anzitempo il match. Portuali in dieci e con un gol da recuperare. Missione tutt’altro che impossibile, ma le conclusioni anconetane non sortiscono gli effetti sperati. Così, nella ripresa, i fanesi raddoppiano con Mattioli e nel finale allungano con la punizione dello specialista De Angelis. Per i Portuali le migliori occasioni per Carnevali, Donzelli e il giovane Polenta.