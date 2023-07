L’osimana boccoli ha vinto la gara di rimini pochi giorni dopo aver conseguito il diploma. si allena a padiglione. Sara, la maturità al liceo linguistico e il titolo di campionessa italiana di volteggio

L’osimana Sara Boccoli, 18 anni, è diventata campionessa italiana al volteggio. Pochi giorni prima di prendere la maturità al Liceo linguistico di Recanati, ha vinto la gara Gaf.Silver Ld Senior 2 a Rimini grazie alla sue indubbie qualità e alle intense sedute di allenamento svolte con gli allenatori Sara Agostinelli e Giorgio Piergiacomi. Sara, tesserata con la Victoria Osimo Ssdrl, si allena alla palestra Tigym di Padiglione: "Si allena e mette la ginnastica in cima ai suoi hobby, grinta, determinazione e saper ascoltare sono le sue prerogative. Non si è mai abbattuta difronte alle sconfitte", hanno detto gli allenatori. La giovane osimana ha saputo conciliare gli allenamenti con gli impegni scolastici. Proprio ora infatti ha scelto anche di frequentare dal prossimo anno l’Università in Ancona per poter continuare ad allenarsi in palestra a Osimo e portare avanti il desiderio di diventare allenatrice. Le sue specialità sono il volteggio nella quale si è classificata al primo posto e il corpo libero. Chi la conosce la racconta come ragazza solare che ama viaggiare, ascoltare musica e stare con gli amici ma la ginnastica artistica è tra le sue priorità. Sara era riuscita a marzo a conquistare il terzo posto regionale a Porto San Giorgio nell’All around, la competizione che vede gli atleti impegnati in tutti e quattro gli attrezzi: volteggio, corpo libero, trave e parallele. Nella stessa gara, ma a maggio a Fermo, era arrivata seconda. Una escalation finita con il primo posto di luglio a Rimini.