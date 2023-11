L’Osimana brinda in Coppa: "La finale è un successo"

Sorrisi e soddisfazione per un traguardo, la finale di Coppa (Eccellenza), raggiunto dall’Osimana dopo più di trenta anni. I brindisi non dovrebbero essere mancati nella cena del gruppo giallorosso di mercoledì dove si è festeggiata la laurea in scienze motorie del preparatore dei portieri, Nicolò Prisciandaro. E’ bastato uno 0-0 contro il K Sport Montecchio Gallo a Bambozzi (nell’occasione capitano) & C. dopo la vittoria in trasferta per 0-2 nell’andata (rigore di Triana e Alessandroni) per approdare all’ultimo atto. E la tifoseria è già in fermento per la data di giovedì 21 dicembre, quando si giocherà la finalissima regionale. "Ci fa indubbiamente piacere aver raggiunto questo traguardo - le parole di Sauro Aliberti, allenatore dell’Osimana -. L’avevamo messo in conto fin dall’inizio ed è stato bello poterlo raggiungere. Affrontando e superando una buona squadra come il K Sport Montecchio Gallo che non lo scopriamo certo adesso". Costruita per stazionare nei posti nobili dell’Eccellenza, "una formazione organizzata - continua Aliberti -. Noi abbiamo fatto una bella partita, anche nel ritorno abbiamo avuto le nostre occasioni e siamo contenti. Se fossimo riusciti a fare gol l’avremmo chiusa anche prima". Ancora una traversa però colpita da Tittarelli, sempre di testa, la seconda in tre giorni dopo quella di domenica in campionato contro il Castelfidardo. ‘’Non riuscendo a segnare l’abbiamo tirata fino alla fine, ma lo sappiamo che ogni partita è una battaglia, sia in Coppa che in campionato". Dove l’Osimana dovrà iniziare a correre per uscire dalla zona calda della classifica. Magari sin da domani a Campiglione di Fermo dove Patrizi e compagni affronteranno il Monturano. Per la Coppa ci sarà tempo ma, arrivati alla finale, è un obiettivo. "Andremo a giocare la finale per coronare un altro sogno e centrare un altro obiettivo. Lo possiamo raggiungere’’. Parola di Aliberti per un’Osimana che ha meritato il passaggio del turno. Come dice anche mister Lilli del K Sport. "Onore e merito all’Osimana che è andata in finale. Abbiamo avuto due tre episodi che potevano venire dalla nostra parte compreso il gol annullato, ma non è stato così. Non era semplice, ma ci abbiamo provato, con una buonissima prestazione per il possesso palla e per la creazione delle occasioni".