L’Osimana deve leccarsi le ferite Pasquini forse dovrà operarsi "In questo momento non ci voleva"

A un attacco già in affanno (solo 20 gol realizzati, uno dei peggiori dell’Eccellenza dopo Castelfidardo, Marina e Porto Sant’Elpidio) non ci voleva sicuramente la brutta tegola dell’infortunio occorso domenica, nel secondo tempo della gara sul campo dell’Atletico Ascoli, ad Alessio Pasquini. L’Osimana perde il suo esterno d’attacco per la frattura scomposta della clavicola. Non si conoscono ancora i tempi di recupero, perché non si sa ancora se l’attaccante dei senza testa dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico. "Dovrò aspettare ancora un po’ di giorni - fa sapere Pasquini, classe 1996 -. Si deciderà tutto alla prossima visita, il 1° marzo, se procedere con riposo e tutore o se dovrò operarmi. Non ci voleva. Ero entrato solo da un paio di minuti, in una ripartenza un loro difensore mi ha dato una spallata per sbilanciarmi, non sicuramente con l’intenzione di farmi male, sono finito a terra e mi è caduto sopra. Mi hanno fatto una radiografia ad Ascoli e poi mi hanno mandato a Torrette’’. Per Pasquini è il primo infortunio serio della carriera. ‘’A Recanati, in D, mi ero fratturato la mandibola e perso un dente, ma questo è peggio’’. I tempi di recupero non dovrebbero essere proprio brevi. Pasquini non si sbilancia. ‘’La situazione è abbastanza delicata, faccio fatica a stare a letto, sento molto dolore soprattutto quando tossisco o starnutisco’’. Chissà se lo rivedremo scorazzare in questa stagione in giallorosso sulla fascia sinistra? Otto partite alla fine della stagione regolare in Eccellenza, ‘’un campionato equilibrato, dove ogni domenica non mancano sorprese, dove escono molti pareggi, pochi gol. Purtroppo in questo ultimo periodo non siamo molto fortunati a livello di infortuni. Chi prima chi dopo abbiamo dato un po’ tutti". L’Osimana per la prossima sfida, il derby casalingo di domani contro il Fabriano Cerreto, oltre che non contare su Pasquini non avrà ancora Fermani, anche lui infortunato. ‘’Stiamo facendo comunque bene. Siamo a un solo punto dai playoff, siamo lì a lottare per tutto. Peccato per i punti persi nelle ultime settimane, ma stiamo comunque disputando un ottimo campionato. Le ambizioni sono alte, ma non dimentichiamoci che siamo una neopromossa. Mancano otto partite, speriamo di rifarci e che gli acciacchi fisici siano terminati’’ chiude Pasquini, da sei anni all’Osimana, un gol in questa stagione in campionato. Segnato nella partita casalinga contro la Maceratese, vinta per 3-1 dai giallorossi, dove è stato grande protagonista e non solo per la rete realizzata.