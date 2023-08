L'Osimana di Ancona vince l'ultimo "allenamento" e prepara la Coppa Italia

L’Osimana (Eccellenza) chiude con una vittoria, la terza in totale, seconda consecutiva, il precampionato. I giallorossi portano a casa (3-0) il memorial Castellano avendo vita facile contro una squadra di Seconda Categoria, Fc Osimo, dopo che una settimana prima era sfuggito ai senzatesta il memorial Zazzera (vinto ancora una volta dal Tolentino). Partita chiusa nel primo tempo dai gol di Triana, di Bambozzi su rigore e di Bugaro nella sfida che ricorda la figura dell’indimenticato dirigente osimano Pasquale Castellano, scomparso prematuramente due anni fa, per tante stagioni nello staff dirigenziale delle due società e grande appassionato di questo sport e di questi colori.

L’allenatore dell’Osimana, Stefano Senigagliesi, fa i complimenti ai propri giocatori "perché dal punto di vista della serietà e dell’impegno nel fare le cose nel modo giusto sono stati molto bravi. In questi tipi di partite c’è tutto da perdere".

L’Osimana chiude così il ciclo di amichevoli in questo ultimo sabato di agosto in vista dell’esordio in Coppa Italia di domenica sul ‘neutro’ di Chiaravalle contro un Castelfidardo uscito invece sconfitto sabato nell’amichevole sul campo dei Portuali (Promozione) per 2-0 (autogol Luiz e Lazzarini), con i fidardensi che non sono riusciti a concretizzare numerose occasioni. "E’ stato un passo indietro rispetto alle scorse due partite – commenta mister Giuliodori – non tanto per il discorso del risultato quanto per quello della compattezza e dell’atteggiamento della squadra".