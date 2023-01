L’Osimana e la Jesina cercano l’allungo

Giornata di derby, la seconda di ritorno, nel massimo campionato regionale. Al Bianchelli di Senigallia domani si giocherà Marina-Osimana, al Carotti invece Jesina-Fabriano Cerreto.

Dall’ultima alla penultima. Inizio di girone di ritorno soft, ma solo sulla carta per l’Osimana - che staziona a ridosso della zona playoff - visto che dopo aver ospitato e vinto contro il Porto Sant’Elpidio, che chiude il gruppo dell’Eccellenza, domani salirà al Bianchelli per affrontare il Marina, penultima e alla ricerca ancora della prima vittoria in campionato. Guai però sottovalutare la squadra di Fenucci. Lo hanno ripetuto in settimana più volte nel clan giallorosso che domani non potrà contare su Buonaventura, squalificato. Parole uscite di bocca da mister Roberto Mobili a caldo domenica dopo i tre punti conquistati contro Titone e compagni, grazie alle reti di Alessandroni e Mingiano, ma ripetute in settimane anche da uno dei senatori dei senzatesta, quel Claudio Labriola, 40 anni a giugno e oltre cinquecento partite alle spalle, ma con ancora tanta voglia di calciare un pallone.

Attenzione a un Marina che anche a Osimo, all’andata, non ha demeritato, sciupando anche un rigore, ma che non riesce a trovare ancora il guizzo vincente. "Bisogna giocare all’arma bianca, uscire ‘vivi o morti’, la nostra classifica non ammette più distrazioni. Un solo obiettivo: la vittoria" fanno sapere dal Marina.

Quella scintilla che deve scoccare anche nel Fabriano Cerreto che ha cambiato in questo mercato invernale, ma che non riusce a invertire la rotta. Domani la squadra di Destro è attesa da una Jesina uscita con un punto domenica dal campo della prima in classifica, quell’Atletico Ascoli scappato per due volte in vantaggio, ma che è stato sempre ripreso dai leoncelli. La Jesina dovrà fare a meno per due giornate di Cameruccio, squalificato.

Sta peggio a livello di assenze per squalifica il Castelfidardo che riceverà la visita della vicecapolista e rivelazione finora del torneo, il Montefano reduce da sette risultati di fila. I fidardensi che arrivano dal pari sul campo dell’Atletico Azzurra Colli dovranno fare a meno ancora di pedine importanti: mister Giuliodori non avrà ancora Braconi, ma anche Crescenzi e Bandanera. Rientrerà invece Fermani. Nel Montefano non ci saranno Alla e Sindic.

Il programma. Eccellenza, seconda giornata di ritorno. Domani (ore 14:30). Porto Sant’Elpidio-Atletico Gallo, Castelfidardo-Montefano, Chiesanuova-Atletico Ascoli, Forsempronese-Sangiustese, Jesina-Fabriano Cerreto, Urbino-Atletico Azzurra Colli, Marina-Osimana (al Bianchelli di Senigallia), Maceratese-Valdichienti Ponte.

Classifica: Atletico Ascoli 31; Montefano 29; Valdichienti Ponte, Forsempronese e Urbino 28; Osimana 27; Atletico Gallo 26; Atletico Azzurra Colli e Jesina 25; Sangiustese 22; Chiesanuova 19; Maceratese 17; Castelfidardo 14; Fabriano Cerreto 13; Marina 6; Porto Sant’Elpidio 3.