L’Osimana ha voglia di vittoria A Castelfidardo arriva la Rata

Chissà se anche domani uscirà un pareggio tra Atletico Azzurra Colli e Osimana? All’andata finì senza reti e in campionato le due squadre hanno raccolto finora undici pareggi a testa. Di più solo la Forsempronese (dodici). Una continuità che ha fatto stazionare le due compagini nei quartieri alti della classifica (Azzurra terza). Più indietro l’Osimana che rincorre i playoff distanti due punti.

"Faremo di tutto per portare a casa la vittoria" promette l’attaccante argentino dell’Osimana Ruibal, classe 1991, che domenica contro il Fabriano Cerreto ha sfiorato il gol nei primi minuti. "La voglia di vincere ha giocato contro di noi. A volte ci siamo spostati tutti in attacco trascurando la difesa" ammette Ruibal. Non dovrà accadere domani. E non dovrà ripetere gli errori di domenica neanche la Jesina che non vorrà sbagliare la seconda partita di fila casalinga dopo quella persa contro il Chiesanuova. Al Carotti arriva un Marina che cerca a tutti i costi la vittoria per continuare a sperare nel miracolo. La squadra di Giorgini è in serie positiva da quattro giornate.

Avversario di prestigio domani al Mancini, la Maceratese, per un Castelfidardo che vorrà rialzare la testa dopo due scivoloni di fila. Impegno ostico sulla carta per il Fabriano Cerreto in casa della capolista Atletico Ascoli che però nell’ultimo periodo ha frenato.

Domenica gli ascolani sono usciti con le ossa rotte dal campo del Gallo, raccogliendo nelle ultime cinque uscite solamente cinque punti. Oggi intanto la nona giornata si apre con l’anticipo al comunale di Villa San Filippo di Monte San Giusto tra Valdichienti Ponte e Forsempronese, visto che il Valdichienti Ponte poi a metà settimana sarà impegnato in Coppa Italia.

Il programma. Eccellenza, nona giornata di ritorno (ore 15). Oggi: Valdichienti Ponte-Forsempronese (ore 14:30). Domani: Atletico Azzurra Colli-Osimana, Atletico Ascoli-Fabriano Cerreto (ore 14:30), Castelfidardo-Maceratese, Chiesanuova-Porto Sant’Elpidio, Jesina-Marina, Urbino-Atletico Gallo (ore 14:30), Montefano-Sangiustese. Classifica: Atletico Ascoli 42; Forsempronese 39; Atletico Azzurra Colli 38; Montefano e Atletico Gallo 37; Osimana e Jesina 35; Valdichienti Ponte e Urbino 34; Sangiustese 31; Maceratese 28: Chiesanuova 27; Castelfidardo 25; Fabriano Cerreto 24; Marina 12; Porto Sant’Elpidio 5.