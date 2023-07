L’Osimana inizia la nuova stagione "Ci servirà conoscere il gruppo"

Il primo contatto tra squadra, staff tecnico e dirigenti martedì al Diana e poi nel tardo pomeriggio di mercoledì invece il via alla preparazione vera e propria. Questa settimana ha iniziato a sudare anche l’Osimana, alla seconda annata consecutiva in Eccellenza. La squadra si è ritrovata agli ordini di mister Stefano Senigagliesi, e del suo nuovo staff tecnico (verrà presentato nei prossimi giorni), al Santilli. Prima fase che ovviamente servirà per rodare diversi meccanismi in casa giallorossa in vista poi delle prossime amichevoli, la prima sarà oggi, alle ore 17.30, al Tubaldi, contro la Recanatese. Dopo una prima chiacchierata tra tecnico è giocatori si è passati in campo per la prima vera seduta di allenamento, tra entusiasmo e tanta concentrazione dei giallorossi. "In questa prima fase ci servirà tantissimo conoscere il gruppo sotto tutti i punti di vista – le prime parole del nuovo tecnico, mister Stefano Senigagliesi –. E’ un gruppo già molto coeso, ma dobbiamo valutarne le attitudini per quanto riguarda gli aspetti tecnico – tattici. In generale questi primi giorni ci serviranno per avere un quadro generale delle caratteristiche dei giocatori a nostra disposizione. Partiremo poi con i test. Abbiamo cercato amichevoli di alto livello per avere fin da subito un’idea chiara della forza, non solo dal punto di vista fisico, ma anche mentale e di resilienza della squadra". I convocati dell’Osimana per la preparazione. Portieri: Alessandro Affinito, Filippo Belli, Edoardo Santarelli, Alessio Piergiacomi. Difensori: Luca Patrizi, Claudio Labriola, Riccardo Fermani , Lucio Micucci, Andrea Bellucci, Gabriele Sasso, Giacomo Marchesini, Mosquera Epson, Daniele De Angelis. Centrocampisti: Lorenzo Bambozzi, Christian Calvigioni, Christian Triana, Alessio Pasquini, Antonio Montesano, Filippo Mercanti, Alessandro Borgese, Francesco Paccamiccio, Pietro Rossetti, Alessandro Falcioni. Attaccanti: Gabriele Tittarelli, Alex Buonaventura, Lorenzo Alessandroni, Nicolò Pasquini e Matteo Di Lorenzo.