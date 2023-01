L’Osimana perde Calvigioni e Patrizi

Sarà un’Osimana che dovrà fare a meno di almeno un paio di titolari, squalificati, per la trasferta di domenica a Macerata. Salteranno sicuramente il sentito derby di dopodomani alla Helvia Recina capitan Patrizi e Calvigioni squalificati per una giornata per recidività in ammonizione. Non mancano anche gli acciaccati e infortunati nella squadra di Mobili. Ma anche la Maceratese non sarà al completo visto che dovrà fare a meno di Tortelli fermato un turno. Sempre in Eccellenza una giornata anche a Capomaggio (Jesina), Pedini e Gagliardi (Marina) e Di Molfetta e Sfasciabasti (Valdichienti Ponte).

Promozione. Una giornata di squalifica per Maraschio (Passatempese), Mascambruni (Portuali) e Michele Santoni (Vigor Castelfidardo). Ammenda di 50 euro alla Passatempese.

Prima categoria. Due giornate di stop a Sall (Villa Musone). Una a Fuoco (Staffolo), Carbini (Monserra) e Domizi (Villa Musone). Ammenda di euro 150 al Montemarciano. Respinto il ricorso della Sampaolese con il giudice sportivo che omologa il risultato conseguito sul campo di Real Cameranese-Sampaolese 4-0.

Recuperi. Fissate le date di recupero delle partite rinviate per maltempo nello scorso fine settimana. Si giocheranno mercoledì 1 febbraio alle ore 15. Per le nostre squadre in Eccellenza si recupererà Fabriano Cerreto-Porto Sant’Elpidio. In Prima Categoria (girone B) Sampaolese-Castelfrettese e Sassoferrato Genga-Colle 2006.