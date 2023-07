L'Osimana premiata per il Progetto di Valorizzazione dei Giovani Calciatori

L’Osimana che punta sui giovani. Si ripete da tempo dalle parti di via Olimpia e il campo, nella recente stagione, la prima in Eccellenza dopo tanti anni, lo ha confermato. L’Osimana chiude al primo posto infatti nella classifica per il "Progetto valorizzazione giovani calciatori campionati regionali maschili di Eccellenza e Promozione 20222023" promosso dal LND Marche. "E’ un riconoscimento che ci rende orgogliosi – afferma Francesco Bellucci, attuale responsabile tecnico del settore giovanile osimano e in passato giocatore professionista –. Perché significa che stiamo lavorando nella giusta direzione. Abbiamo un vivaio numeroso e il nostro obiettivo è quello di costruire i futuri talenti per la prima squadra. Questo riconoscimento deve essere un vanto anche per la città di Osimo vista la sua tradizione calcistica". E a proposito si organizzerà anche quest’anno il Memorial Lanari-Bellezza riservato alle squadre Primavera e giunto alla seconda edizione. Si giocherà tra il Diana di Osimo e il Muzio Gallo di Passatempo dal 31 luglio al 5 agosto, con la presenza di sei squadre: Inter, Lazio, Fiorentina, Atalanta, Bologna e Recanatese.