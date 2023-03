L’Osimana resta attaccata ai playoff grazie a Mingiano

Il ritorno al gol di Marco Mingiano. A Osimo lo aspettavano da gennaio, da quel guizzo due giorni dopo l’Epifania contro un Porto Sant’Elpidio ultimo della classe. E’ arrivato domenica, ancora al Diana. Una rete decisiva, la seconda in giallorosso, quella segnata dall’attaccante leccese nel finale di match contro l’Urbino. Una rovesciata di sinistro che beffa i ducali in una ripresa dove forse giocano meglio gli ospiti, ma non riescono a trovare il gol. Contro una squadra di Mobili come sempre organizzata, non al meglio e non al completo, ancora fuori dai playoff (distanti una lunghezza), ma a soli quattro punti dalla vetta (dove è tornato l’Atletico Ascoli) quando alla fine della fiera mancano solo tre giornate.

"Alleno un gruppo forte che sa andare oltre difficoltà e stanchezza - chiosa mister Roberto Mobili -. Dobbiamo essere riconoscenti a questi ragazzi per le soddisfazioni che ci danno". Proprio Mingiano era al rientro domenica dopo una brutta bronchite, con solo una ventina di minuti nelle gambe che sono bastati per quella splendida rovesciata di sinistro. E’ entrato al 27’ del secondo tempo, ha rovesciato in tutti i sensi la sfida dieci minuto dopo. Definitivamente. Per tre punti che continuano a far sognare i giallorossi attesi domenica dalla trasferta sul campo di un Chiesanuova che perde il derby di Macerata e che - a tre giornate dalla fine - fa registrare novità in panchina (ai saluti mister Mazzaferro). Un Chiesanuova invischiato in piena zona playout, quart’ultimo, raggiunto dal Castelfidardo a quota 30 punti. Già il Castelfidardo. Non basta ‘un match di qualità’ ai fidardensi, come l’ha definito l’allenatore Marco Giuliodori, per portarsi via i tre punti dall’ostico campo dell’Atletico Gallo.

I biancoverdi mettono il muso avanti con Ristovski, vengono raggiunti da Costantini e poi recriminano per alcune decisioni arbitrali come quel gol fantasma di Fabbri in pieno recupero con la palla che dopo aver colpito il palo interno sembra aver varcato la linea di porta. Non è così per l’arbitro e i fidardensi devono accontentarsi del secondo pareggio di fila.

La vittoria la sfiora anche il Marina contro una Forsempronese capolista. La squadra di Giorgini viene ripresa solo nel finale vedendo sfuggire il miracolo e chissà se anche la possibilità di acciuffare i playout?

La gioventù del Fabriano Cerreto non può niente contro un Montefano che si prende altri tre punti, confermandosi in piena zona playoff (terzo) e a soli due punti dal primo posto. Tutt’altra aria nei cartai, terz’ultimi, in piena zona playout.