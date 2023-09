L’Osimana si tuffa sulla Coppa per riscattarsi, ma il Castelfidardo è in palla

Torna la Coppa Italia di Eccellenza e Promozione con i primi verdetti.

ECCELLENZA. Al Diana un altro derby dopo quello di domenica contro la Civitanovese perso dai giallorossi di misura. Osimana - ancora a secco di soddisfazioni nelle partite ufficiali - all’assalto del Castelfidardo, con i giallorossi condannati a vincere per passare il turno. I fidardensi, in ottima forma e reduci dalla prima vittoria in campionato, devono infatti difendere il successo di misura dell’andata (gol di Braconi). A caccia del riscatto in Coppa anche la Jesina che nella partita di andata si era piegata al Montecchio Gallo proprio nel finale.

PROMOZIONE. In campo oggi anche le formazioni di Promozione con le partite di ritorno dei sedicesimi di finale. Per entrambe le competizioni si qualificherà al turno successivo la squadra che nei due incontri avrà realizzato il maggior numero di reti. In caso di parità conterà il maggior numero di reti in trasferta. Persistendo la parità si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore. Il programma odierno (ore 15:30). COPPA ITALIA ECCELLENZA. Oggi: Atletico Azzurra Colli-Montegiorgio (ore 19:30), Chiesanuova-Montefano (ore 18:30), Jesina-K Sport Montecchio Gallo (risultato andata 0-1), Urbino-Urbania (20:30), Monturano-Montegranaro, Osimana-Castelfidardo (andata 0-1), Maceratese-Civitanovese, Sangiustese Vp-Tolentino. COPPA ITALIA PROMOZIONE. Oggi: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Castelfrettese (ore 18, risultato andata 2-0), Fabriano Cerreto-Moie Vallesina (and.0-2), Marina-Barbara Monserra (and.3-2), Portuali Ancona-Osimo Stazione (ore 19:30, and.2-3), Vigor Castelfidardo-Appignanese (oe 20, and. 2-0).