L’Osimana sogna ad occhi aperti, la Jesina non può più permettersi di sbagliare

L’Osimana ci crede. Di centrare l’accesso ai playoff di Eccellenza, ma anche di sognare ancora il primo posto occupato attualmente dall’Atletico Ascoli. La squadra, la società, ma anche i tifosi. Atteso ‘’un altro esodo’’, si legge nei canali social della società giallorossa dopo quello nel derby di Castelfidardo, verso il Tubaldi di Recanati dove domani i senzatesta sfideranno in campo neutro il Chiesanuova. Una decisione di giocare a Recanati presa a metà settimana dalla Prefettura di Macerata per motivi di ordine pubblico. CI saranno punti pesanti in palio. In chiave playoff per l’Osimana che nonostante i quattro soli punti di distacco dalla vetta è fuori dagli spareggi promozione per un punto. Giocherà per la salvezza il Chiesanuova che in settimana ha sollevato dall’incarico mister Mazzaferro dopo la sconfitta di Macerata. La società maceratese ha comunicato ‘’di aver optato per una linea interna con i giocatori più esperti che con un gesto di responsabilità guideranno dal punto di vista anche tecnico il gruppo biancorosso a partire da domenica nella difficile partita contro l’Osimana’’. Novità anche sulla panchina della Jesina che ospita il Gallo dopo le dimissioni di Strappini (al suo posto Michele Di Ruscio). E non potrà continuare a sbagliare neanche il Fabriano Cerreto atteso dalla difficile trasferta di Urbino. Chiamata alla vittoria anche il Marina contro un Porto Sant’Elpidio già retrocesso, ma che sta onorando il campionato. Sfida salvezza per il Castelfidardo, interna, contro la Sangiustese. Il programma. Atletico Azzurra Colli-Atletico Ascoli (ore 15), Castelfidardo-Sangiustese, Chiesanuova-Osimana (al Tubaldi di Recanati), Forsempronese-Maceratese, Jesina-Atletico Gallo, Urbino-Fabriano Cerreto (ore 15:30), Marina-Porto Sant’Elpidio, Valdichienti Ponte-Montefano. Classifica: Atletico Ascoli 47; Forsempronese 46; Montefano 45; Atletico Gallo e Atletico Azzurra Colli 44; Osimana 43; Urbino 40; Jesina 39; Valdichienti Ponte 38; Maceratese 37: Sangiustese 33; Chiesanuova e Castelfidardo 30; Fabriano Cerreto 25; Marina 18; P. Sant’Elpidio 11.