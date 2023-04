L’Osimana spera nei playoff Si decide tutto al fotofinish

Ma che Eccellenza emozionante quella che si chiuderà, almeno per la stagione regolare, domenica 30 aprile. Emozioni a non finire. E non mancheranno neanche nell’ultima giornata dove si giocherà ancora per il primo posto, ma anche per i playoff e per la salvezza. Finora ci sono stati solo due verdetti: le retrocessioni in Promozione prima del Porto Sant’Elpidio (ormai da alcune settimane) e domenica del Marina. La prima amarezza, e non sarà la sola, di una stagione non proprio idilliaca per le nostre. Perché un’altra squadra della provincia di Ancona saluterà la categoria. Potrebbe succedere direttamente nell’ultima giornata o nei playout. La lotta è tra Castelfidardo e Fabriano Cerreto, con i fidardensi avvantaggiati sui cartai. Con una vittoria nello scontro diretto, da giocare per giunta in casa, la squadra di Giuliodori otterrebbe la salvezza condannando il Fabriano Cerreto alla retrocessione in virtù della regola dei dieci punti di distacco (attualmente il Castelfidardo ha sette punti di vantaggio sul Fabriano Cerreto) altrimenti sarà playout da giocare sempre a Castelfidardo con i padroni di casa che - per la migliore classifica - potranno contare su due risultati (vittoria o pareggio).

Spostando l’attenzione in zona playoff detto della Jesina definitivamente fuori dai giochi è con un piede fuori dagli spareggi promozione anche l’Osimana (sesta assieme all’Urbino) visti i due punti di svantaggio sul quinto posto occupato dal Montefano. Che nell’ultima uscita scenderà proprio sul campo dell’Atletico Azzurra Colli, quarto con tre punti in più dell’Osimana. A Osimo sperano che non esca il cosiddetto ‘biscotto’ (pari tra Azzurra e Montefano che garantirebbe a entrambe l’accesso agli spareggi promozione). In caso di arrivo dell’Osimana a pari punti con il Montefano i viola sarebbero i favoriti in virtù degli sconti diretti visto che all’andata vinse il Montefano in casa e nel ritorno uscì un pari al Diana. L’Osimana invece è favorita in caso di arrivo a pari punti con l’Azzurra Colli (pari all’andata a Osimo e vittoria della squadra di Mobili al ritorno) o contro l’Urbino (pari esterno e vittoria casalinga). Tutto da decidere, anche se non ci sono squadre dell’Anconetano, per la volata principale, quella per il primo posto, con l’Atletico Ascoli che guida lo sprint con un punto di vantaggio sulla Forsempronese e tre sull’Atletico Gallo. Per la classifica cannonieri in testa Tittarelli del Chiesanuova e Iori della Jesina con 15 centri, ma Iori è stato ‘tagliato’ dalla società leoncella.

Michele Carletti