L’Osimo Stazione è salvo: tre reti e via alla festa

STAZIONE

3

VILLA SAN MARTINO

0

STAZIONE: Bottaluscio, Masi (41’ st Ramos), Sampaolesi (43’ st Berrettoni), Staffolani, Pizzuto, Rinaldi, Nuhu, Gyabaa (34’ st Ippoliti), Mazzocchini (43’ st Martelli), Nanapere (45’ st Gelli), Polenta. All. Michettoni.

VILLA SAN MARTINO: Cocco, Riceputi, Bonci (32’ st Righi), Paoli, Vagnani, Postacchini, Balleroni, Pedini (1’ st Tartaglia), Carsetti (10’ st Angelini), Prodan, Marinelli (7’ st Mazzoni). All. Cicerchia.

Arbitro: Bini di Macerata.

Reti: 34’ pt Mazzocchini, 32’ st Nuhu, 35’ st Masi.

Sarà ancora Promozione per l’Osimo Stazione. Mister Marco Michettoni compie il miracolo salvezza per la formazione della frazione osimana che rifila tre gol al Villa San Martino aggiudicando lo spareggio salvezza (Promozione, girone A) e condannando così il Villa alla retrocessione in Prima categoria. I padroni di casa partono forte trovando il vantaggio già nel primo tempo. E’ da poco passata la mezz’ora quando Mazzocchini infila Cocco. Nanapere poco dopo sfiora il raddoppio che arriva però nella ripresa. E’ Nuhu a portare la formazione locale sul 2-0 servito da Nanapere. Il tris di reti porta la firma di Masi con una conclusione da fuori area e così può partire la festa per la formazione di Michettoni.