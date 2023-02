L’Osimo Stazione getta il cuore oltre l’ostacolo

FERMIGNANESE

0

OSIMO STAZIONE

0

FERMIGNANESE: Cappuccini, Mariotti, Masullo, Lucciarini, Fraternali, Patarchi, Volpini (9’ st Garota), Cusimano, Gori (27’ st Loberti), Cleri (6’ st Izzo), Labate. All. Teodori

OSIMO STAZIONE: Bottaluscio, Masi, Karalliu (24’ st D’Auria), Staffolani, Bah, Premi, Sampaolesi (17’ st Pellegrini), Pizzuto, Nanapere (23’ st Mazzocchini), Gelli (24’ st Polenta), Gyabaa Douglas (17’ st Berrettoni). All. Girolomini

Arbitro: Chiariotti di Macerata Note: espulso al 40’ st Izzo per doppia ammonizione.

Un buon punto, soprattutto per il morale, quello colto dall’Osimo Stazione sull’ostico campo di Fermignano. Addirittura gli ospiti hanno la possibilità con Masi di portarsi in vantaggio nello scorcio iniziale di partita. Escono fuori poi i padroni di casa con Bottaluscio che deve intervenire in un paio di occasioni. Sul finire del primo tempo Nanapere non riesce a finalizzare una buona palla servita da Sampaolesi. Nella ripresa spingono di più i locali, anche in dieci, ma l’Osimo Stazione riesce a portare a casa un punto.