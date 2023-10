L’Osimo Stazione sbaglia un rigore a Fermignano: alla fine la resa

FERMIGNANESE

1

OSIMO STAZIONE

0

FERMIGNANESE: Celato, Mariotti, Masullo, Lucciarini (45’ st Volpini), Fraternali, Patarchi, Santi, Labate (12’ pt Cleri), Cinotti (49’ st Ruci), Bozzi (36’ st Di Simoni), Vegliò (23’ st Izzo). All. Fini

OSIMO STAZIONE: Bottaluscio, Masi, Pizzuto, Staffolani, Strologo, Rinaldi, Gyabaa, Gatto (28’ st Caruso), Mazzocchini, Camilloni (28’ st Karalliu), Pesaresi (45’ st Gelli). All. Michettoni

Arbitro: Tavani di Jesi

Rete: 30’ pt Patarchi

Note: espulso Strologo per doppia ammonizione

Niente da fare per l’Osimo Stazione nella tana della capolista Fermignanese. Seconda sconfitta di fila per il team di Michettoni. La rete che decide il match è siglata da Patarchi con un colpo di testa. Per il difensore locale è il modo migliore per festeggiare la nascita della piccola Violante. L’Osimo Stazione, nel secondo tempo, spinge per il pari che non arriva. La grande occasione arriva al 4’, ma il rigore tirato da Camilloni) è deviato in angolo da Celato.