Luciana Mosconi da urlo, vittoria all’overtime

Luciana Mosconi

104 dts

Fiorenzuola

102

LUCIANA MOSCONI : Petrilli ne, Panzini 16, Czoska 3, Carnovali 23, Bedin 15, Ciribeni 24, Guerra 4, Reggiani 4, Ambrosin 4, Giombini 11, Piccionne ne. All. Coen.

ALBERTI E SANTI FIORENZUOLA: Casagrande 19, Re 3, Devic ne, Caverni 3, Pederzini 12, Giacchè 17, Giorgi 18, Preti 15, Biorac ne, Bettiolo ne, Ricci 8, Magrini 7. All. Galetti.

Arbitri: Bernassola e Tommasi.

Note: Parziali: 23-28, 43-46, 68-68, 86-86; usciti per falli: Bedin ts; spettatori: 300 circa.

di Giuseppe Poli

Partita vietata ai deboli di cuore al PalaPrometeo: la vince all’overtime, all’ultimo respiro e all’ultima stoppata – quella di Ambrosin su Giacchè che vola verso il canestro dorico – un’infinita Luciana Mosconi che con una prova gigantesca spegne il Fiorenzuola. Grande prestazione di Carnovali e Ciribeni, ma tutta la squadra di Coen tira fuori una prova da ricordare, che resterà negli annali della società bianconeroverde.

Primo quarto in cui Giorgi realizza i primi 12 punti degli emiliani, la Luciana Mosconi si trova subito a dover recuperare, la prima tripla anconetana con Panzini segna anche il primo vantaggio dorico sul 13-12, ma Fiorenzuola mostra grande consistenza sotto canestro come dal perimetro e nel finale di primo tempo le triple di Magrini e Casagrande spingono la squadra di Galetti a tagliare il traguardo del primo quarto con cinque lunghezze di vantaggio, davanti a una Mosconi generosa in difesa.

Nel secondo quarto però la Luciana Mosconi cresce: i canestri di Czoska e Ciribeni non bastano, inizialmente, a contenere la vena realizzativa del Fiorenzuola che con Giacchè tocca subito il +10 (25-35). Fiorenzuola vola sui canestri di Preti, Ancona si attacca a quelli di Ciribeni, fatica in difesa quanto a rimbalzo, ma la difesa degli emiliani non è molto meglio, così i canestri di Panzini e Carnovali e i liberi di Giombini permettono ai dorici di riportarsi sotto, 43-44 al 19’, ma Casagrande nel finale riporta il Fiorenzuola sul +3 all’intervallo lungo.

Nel terzo quarto nuovo vantaggio Luciana Mosconi con la tripla di Carnovali, doppiata da Ciribeni da sotto, per il 55-51, poi la partita si fa nervosa, Preti e Giombini commettono il quarto fallo, nel finale prima Ciribeni con canestro in entrata, fallo e aggiuntivo realizzato e poi Guerra spingono i dorici sul 68-65, la tripla di Casagrande rimette la gara in equilibrio all’ultimo intervallo.

Nell’ultimo quarto la Luciana Mosconi trova un nuovo vantaggio con la tripla di Panzini al 34’ e non molla, fino all’ultimo secondo, fino al tiro di Ciribeni che finisce sul ferro e manda le due squadre all’overtime.

Il supplemento di partita lo decide Ambrosin all’ultimo secondo con la stoppata su Giacchè. Ma anche la grande consistenza dei dorici che non mollano mai, neanche un centimetro.