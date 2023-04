Luciana Mosconi, il finale è amaro

OZZANO

95

LUCIANA MOSCONI

93

SINERMATIC OZZANO: Carpani 7, Folli 15, Salsini ne, Felici 2, Galletti ne, Balducci 3, Klyuchnyk 19, Chiappelli 8, Barattini 26, Bonfiglio 7, Buscaroli ne, Lasagni 8. All. Loperfido.

LUCIANA MOSCONI: Petrilli ne, Panzini 8, Czoska 1, Carnovali 17, Bedin 12 Ciribeni 19, Guerra, Reggiani 11, Ambrosin 8, Giombini 16, Piccionne 1. All. Coen

Arbitri: Melai e Di Salvo

Note: parziali 32-27, 52-50, 78-73; usciti per falli: Barattini nel IV q.

Al PalaReggiani la Luciana Mosconi è costretta alla resa dopo quattro vittorie, una sconfitta che brucia perché per lunghi tratti del match la squadra di Coen mostra di potersela giocare assolutamente alla pari con la Sinermatic che nel finale mantiene la lucidità necessaria per aggiudicarsi l’incontro sul filo di lana. Parte forte la Sinermatic con 32 punti nel primo quarto, dopo due triple di Giombini il primo vantaggio dorico arriva con Carnovali (14-15 al 5’), ma Ozzano allunga sui liberi di Barattini già in doppia cifra (18-15), al primo intervallo la Luciana Mosconi è a cinque lunghezze, ma con qualcosa da rivedere in difesa.

Nel secondo quarto Sinermatic sul +10 con il canestro di Folli al 15’ (39-29), la tripla di Ciribeni sembra scuotere la Luciana Mosconi (39-33), dorici a passi lunghi con le triple di Carnovali e Ciribeni e poi ancora la mano di fata di Carnovali per il 52-50 all’intervallo lungo.

Nel terzo quarto gli emiliani toccano il +12 (8-0, 68-56 al 25’), Ancona ha urgente bisogno della sua difesa, Ciribeni e Reggiani provano a rimetterla in carreggiata (68-60) e l’aggancio arriva sul 70-70 al 29’ con un eloquente 0-8 in cui pesano le triple di Reggiani e Ambrosin, ma Ozzano strappa ancora. Nel quarto tempo subito aggancio e sorpasso della Mosconi con uno 0-9 mortifero (78-82), ma nel finale Bedin sbaglia il canestro del possibile overtime.