Luciana Mosconi in Romagna per tenersi stretto il quinto posto

Luciana Mosconi pronta a cominciare il girone di ritorno con la partita in programma domenica pomeriggio al palasport di Cervia contro la Tigers Romagna. I dorici di coach Piero Coen hanno archiviato con la sconfitta di Faenza il girone di andata, ma la classifica sorride ai bianconeroverdi. Dopo gli aggiustamenti di graduatoria dovuti al ritiro del Firenze dal campionato, al primo posto c’è infatti la Real Sebastiani Rieti con 26 punti, seguita dalla Raggisolaris Faenza con 22, dietro la Ristopro Fabriano con 20 e Fiorenzuola con 18, quindi al quinto posto Virtus Imola, Luciana Mosconi, Ozzano e Piacenza, le altre tutte dietro. Dorici in piena zona playoff, quindi, e in linea con i programmi societari, come conferma coach Piero Coen: "Guardando la classifica potremmo dire di essere in linea con i programmi stabiliti all’inizio dell’anno, soprattutto dopo aver verificato il valore degli avversari. A Faenza abbiamo visto dei miglioramenti per quanto riguarda il rendimento complessivo in trasferta, anche se ancora abbiamo lacune notevoli a livello caratteriale, dovute non solo alla giovane età. Si dice che normalmente certi aspetti come il carattere non sono allenabili, ma posso garantire che faremo di tutto affinché si possa migliorare questa lacuna che a volte è veramente troppo condizionante. Dobbiamo crescere come squadra. Manca ancora la disponibilità a sacrificarsi dopo un errore del compagno, ci preoccupiamo troppo di aspetti secondari, staccandoci completamente dal contesto della gara. Siamo tra le squadre che utilizza più under in assoluto e questo può costituire un handicap, ma quando a un giovane si offre un’occasione del genere, come accade nella Luciana Mosconi, i risultati in termini di energia e intensità possono essere davvero notevoli. Gli allenamenti che ci attendono saranno fondamentali per la crescita mentale di questi ragazzi che devono avere la fame e la lucidità di chi vuole veramente migliorare, per poter raggiungere l’obiettivo che la società si è posta. Ci aspettiamo di vedere delle risposte molto presto. Non possiamo permetterci il lusso di aspettare, in un campionato complicato come questo".