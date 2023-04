Luciana Mosconi, sfida a Ozzano

Cinque giornate al termine della stagione regolare, nell’anticipo prepasquale la Luciana Mosconi gioca stasera a Ozzano alle 21: i dorici di Piero Coen arrivano nel migliore dei modi a questo appuntamento, forti del successo sulla Bakery Piacenza di domenica scorsa che ha permesso loro non soltanto di agganciare l’avversario ma di farlo al quarto posto in classifica con una prestazione di grande spessore. Vincere aiuta a vincere, come si dice, e in queste ultime settimane – quattro vittorie consecutive – sembra che la Luciana Mosconi abbia imparato e ripetuto a memoria il refrain per farlo suo e giocare al massimo delle proprie possibilità. Contro Piacenza ancora una splendida prestazione di Tommaso Carnovali che con i 29 punti realizzati contro la Bakery non solo ha toccato il suo massimo stagionale ma ha eguagliato anche il suo punteggio più alto in carriera in termini di punti realizzati.

Per il giocatore di Melzo una media da oltre 22 punti a partita nelle ultime quattro vittorie consecutive dei dorici.

L’avversario odierno, la Sinermatic Ozzano, viene dalla sconfitta di Senigallia di domenica scorsa, all’andata gli anconetani si imposero per 91-84, gli emiliani ci metteranno sicuramente grande determinazione per riscattare entrambe le sconfitte, ma la Luciana Mosconi degli ultimi match sa di avere i mezzi per giocarsi il confronto alla pari sino in fondo, a patto di mettere in campo quella determinazione e quella compattezza difensiva mostrate nelle ultime circostanze.

g. p.