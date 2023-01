Luciana Mosconi, testa a Faenza

La Luciana Mosconi ci prova a Faenza. Domani alle 18 la squadra di Piero Coen fa visita alla Raggisolaris Faenza per la quindicesima e ultima giornata del girone di andata. I dorici escono rinfrancati dal bel successo maturato nello scorso weekend contro Jesi e veleggiano al quinto posto in classifica con 16 punti insieme a Jesi e Fiorenzuola – ci sarebbe anche il Firenze, che però ha comunicato giovedì in Lega la sua rinuncia al campionato –, ma la Raggisolaris è seconda in classifica a 22 punti dietro alla Real Sebastiani Rieti. Per la Luciana Mosconi un appuntamento contro uno squadrone, dunque, che non farà che caricare la squadra reduce dall’ottimo inizio di 2023 e forte dell’innesto di Filippo Guerra, che ha indossato per la prima volta la casacca bianconeroverde proprio nel derby contro Jesi. I dorici di Piero Coen, oltre a dover fare i conti contro la seconda forza del campionato che nell’ultima giornata ha certificato la sua qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, cercheranno di ribaltare una tradizione negativa delle partite giocate al PalaCattani. Quello di domani sarà, infatti, il terzo appuntamento sul parquet romagnolo per gli anconetani che in entrambe le precedenti occasioni hanno sempre perso in terra manfreda. Il primo match a Faenza risale alla quinta giornata del campionato 201920 con i faentini che superano la Luciana Mosconi con un netto 69-49. Il miglior realizzatore dei romagnoli è Klyuchnyk con 19 punti, mentre per gli anconetani Centanni chiude con 23 punti personali. Il 3 ottobre 2021 c’è uno scarto più contenuto ma arriva ancora un ko per la squadra dorica che nella prima giornata della stagione scorsa perde 77-64, in quell’occasione Centanni realizza 19 punti e Pozzetti 11. Dunque c’è un tabù da infrangere, per i dorici, e vista la forza dell’avversario servirà almeno la migliore Luciana Mosconi. g.p.