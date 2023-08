L’ufficialità nelle prossime ore L’Ancona e Gavioli sempre più vicini

L’Ancona e Lorenzo Gavioli sono sempre più vicini: l’ufficialità arriverà nelle prossime ore, ma il giocatore può ormai considerarsi biancorosso. L’ennesimo ricorso della Reggina, bocciato anche dal Consiglio di Stato, ha sancito praticamente l’azzeramento della società amaranto, alle prese con una ricostruzione totale (ancora non si sa nemmeno da qualche categoria ripartirà) e con il conseguente svincolo di tutti i giocatori, ora liberi di accasarsi con qualsiasi altra squadra. Nel caso specifico di Gavioli, c’erano ormai pochi dubbi: il classe 2000 si era già detto pronto a sposare la causa dorica, ma tutto era subordinato alle decisioni del Consiglio di Stato, che in caso di ribaltone con la conferma della Serie B per la Reggina, avrebbe comprensibilmente stravolto tutto. Gavioli avrebbe infatti continuato in Serie B e l’Ancona sarebbe stata costretta a ripiegare su un altro obiettivo nel più breve tempo possibile, tenuto conto che il calciomercato sta per chiudere i battenti. Ventitré anni, Gavioli ha già esperienza da vendere: cresciuto nelle giovanili della Spal, a quattordici si è trasferito all’Inter, dove si è subito imposto tra i prospetti più interessanti.

Con la maglia nerazzurra, il centrocampista ha conquistato i campionati Under 15, Under 17 e soprattutto il campionato Primavera, nella storica annata del ‘triplete’ di Stefano Vecchi: scudetto, Supercoppa e Torneo di Viareggio, togliendosi anche lo sfizio di una convocazione in Champions League con la prima squadra di Luciano Spalletti. Ravenna, Feralpisaló, Renate e Pro Patria le tappe dell’avventura di Gavioli in Lega Pro, a cui vanno aggiunte le esperienze in cadetteria con il Venezia e la già citata Reggina.

Per il mediano, si aprono ora le porte dell’Ancona: un acquisto che, oltre alla tecnica, porta in dote a Donadel duttilità e versatilità, considerato che l’ormai ex Reggina può fungere anche da centrocampista destro e da ala sinistra. Oggi verrà apposta la firma sul contratto che legherà il ventitreenne ai biancorossi fino al 30 giugno 2024.

Acquisto che, salvo a questo punto ulteriori colpi di scena, può rappresentare la ciliegina sulla torta per quel che riguarda il mercato, tenuto conto di come non siano previste altre cessioni (vale sempre il sopracitato discorso dei tempi brevi, andrebbero trovati in fretta ulteriori sostituti, ndr): dopo tanto tempo e soprattutto dopo un’intera estate trascorsa a discutere sentenze, la palla sta finalmente per passare al campo.

A proposito di campo, la truppa di mister Donadel è tornata al lavoro ieri mattina al "Paolinelli", dove i dorici, hanno svolto attivazione, mobilità articolare, lavoro di rapidità, lavoro tecnico tattico con partitella finale. Oggi si replica con un allenamento pomeridiano a porte chiuse, sempre nell’impianto della Baraccola. Sarà invece Valerio Crezzini di Siena l’arbitro di Virtus Entella-Ancona, in programma sabato 2 settembre (fischio di inizio ore 20:45). Assistenti: Glauco Zanellati di Seregno e Manuel Marchese di Pavia. Quarto ufficiale: Mario Picardi di Viareggio.

Gianmarco Minossi