"Luis Maté: "La Lince verso il Nido dell'Aquila" da Bologna a Filottrano per Scarponi"

In attesa dello Scarponi Day (la seconda edizione si disputerà domenica 8 ottobre) nei giorni scorsi Michele Scarponi è stato ricordato con una pedalata da Bologna a Filottrano da Luis Ángel Maté, suo amico ed ex compagno di squadra alla Diquigiovanni-Androni. La Lince ha pedalato in un’unica tappa per 250 km verso il Nido dell’Aquila per Michele e per la sicurezza sulla strada alla vigilia del compleanno (lunedì sarebbero stati 44) dell’Aquila di Cantalupo. L’iniziativa (con tanto di raccolta fondi che è ancora attiva per il progetto scuola, di educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile) è denominata ’La Lince verso il nido dell’Aquila’’. "Grazie Luis Ángel, sei un professionista e una persona speciale!" gli scrivono dalla Fondazione Michele Scarponi che vede come segretario il fratello di capitan Astana, Marco. Che scrive così: "Eccoci Michele! Oggi con noi si è allenato anche Luis, il tuo amico luisangelmate, che molti anni fa portasti a cena qui a casa e da allora è diventato uno della famiglia. Ama la bici e ne conosce i poteri magici. Luis sa che le persone in bici cambieranno il mondo. È solo una questione di tempo come per la nostra piccola Scuola di Ciclismo che porta il tuo nome, che cresce giorno dopo giorno. Ce la faremo, Michele. Buon compleanno fratello".