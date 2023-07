Luna Sports Academy, Quarto posto ai Campionati Internazionali dell'Aquila

Quarto posto in Italia su ben 69 società presenti in Abruzzo per il Luna Sports Academy di Senigallia agli Internazionali Open dell’Aquila svoltisi a fine giugno e riservati alle categorie Ragazzi 12, Ragazzi, Allievi, Junior e Senior. Tra i risultati di spicco, che hanno permesso la conquista del quarto posto generale, da sottolineare tra le donne la vittoria di Chiara Cognigni nei 100 metri Juniores femminile, il secondo della stessa atleta ma nei 500 metri, di Giorgia Benigni, finita dietro alla compagna di squadra nella prova dei 100 metri e infine di Alice Sorcionovo ancora nei 100 metri, ma per classe d’età seniores. Tra gli uomini l’unico sul podio è risultato Alessio Piergigli, medaglia d’argento nei 100 metri seniores.

In tutto dunque il Luna Sports Academy ha conquisto cinque piazzamenti sul podio, con una vittoria e quattro secondi posti, ma non sono mancati i risultati a ridosso dei primi tre grazie a Giorgia Benigni, Viola Falcioni, Silvia Paoletti, Eleonora Romagnoli, Lorenzo Bosco, Federico Mencarelli, per un quarto posto totale a squadre che conferma la giovane ma già pluridecorata società senigalliese ai vertici del pattinaggio nazionale.

a. p.