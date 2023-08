Lunedì gli attesi calendari L’Ancona scalda i motori

Gironi di C e calendari lunedì prossimo, lo ha annunciato ieri il presidente di Lega Pro Matteo Marani: "Lunedì pubblicheremo i calendari – ha detto Marani ieri –, il campionato inizierà il 3 settembre con anticipi e posticipi, mentre il via della Coppa Italia di serie C sarà fissato dopo l’inizio del campionato. Sarà una stagione ancor più bella di quella passata, con tanti giovani, e alla quale parteciperà la vera Italia con la presenza di club in quasi tutte le regioni seguiti dalla passione dei loro tifosi". Lunedì prossimo al mattino è stato convocato il consiglio direttivo di Lega Pro che darà il via alla configurazione dei gironi. A seguire, alle 15, l’appuntamento con il sorteggio dei calendari. Gironi suddivisi con criteri di latitudine e Ancona nel B, probabilmente insieme alle liguri Virtus Entella e Sestri Levante, alle toscane Arezzo, Carrarese, Lucchese e Pontedera – Siena definitivamente escluso –, alle emiliano-romagnole Spal, Cesena e Rimini, alle sarde Olbia e Torres, alle marchigiane Vis Pesaro, Recanatese e Fermana, alle umbre Perugia e Gubbio e alle abruzzesi Pineto e Pescara (oppure in alternativa il Monterosi, che gioca a Teramo), più una tra Juventus NG e Atalanta u23. Niente di certo, però: l’ufficialità arriverà lunedì. Intanto l’Ancona ieri pomeriggio s’è allenata regolarmente allo Spivach tra nuvole e sprazzi di sole, il diluvio ha risparmiato Cingoli permettendo alla squadra di Donadel di lavorare in tranquillità anche in vista del test fissato per domani alle 17.30 contro il Ravenna. In gruppo c’è Antonio Cioffi, l’attaccante e gioiellino del Napoli classe 2002 che attende ancora la firma del patron partenopeo De Laurentiis per potersi tesserare in prestito con l’Ancona per la stagione alle porte. Il giocatore che da pochi giorni si sta allenando con i compagni sta già mettendo in mostra le sue qualità e dimostrando perché il diesse Francesco Micciola lo ha assolutamente voluto in casa dorica per sostituire l’uscita di Di Massimo. L’inventiva di due trequartisti napoletani, con Energe a destra a sfruttare il suo piede mancino, alle spalle della solidità e della fisicità di Spagnoli al centro dell’attacco: così è stata pensato il nuovo attacco – con Moretti e Petrella pronti a subentrare – e dunque la società attende con ansia di poter mettere nero su bianco il tesseramento di Cioffi. Che potrebbe poi sbloccare la trattativa del terzino destro o esterno di centrocampo, e in questo caso sarebbe favorito Federico Valietti, classe 1999 del Genoa attualmente in prestito al Vicenza. Quest’ultimo risulta essere il profilo adatto per rispondere alle caratteristiche tecniche fortemente cercate dal diesse. Quanto a Moretti, l’Ancona vuole tenerlo con sé, difficile che il teramano possa approdare in D alla nuova San Benedetto Calcio.

Giuseppe Poli