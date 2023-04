L’uomo in più ha la maschera Super Simonetti

Perucchini 6: nessuna responsabilità sui gol della Carrarese, indispensabili un paio di suoi interventi.

Mezzoni 6,5: non è il solito treno sulla fascia, ma in difesa non commette errori, ancora una volta tra i migliori della squadra. De Santis 5: perde qualche pallone che grida vendetta e si perde Energe sul secondo gol degli apuani.

Camigliano 6: colonna della difesa, ci mette il fisico e l’esperienza quando e dove serve. Martina 6: quando scende sulla fascia riesce sempre a rendersi pericoloso.

Simonetti 7,5: segna due gol, corre, lotta e gioca per tre nonostante la maschera protettiva Gatto 5: evanescente, non riesce a costruire una palla giocabile per l’attacco e rinvia sui piedi di Bozhanaj il pallone del primo gol della Carrarese. Dal capitano è lecito attendersi di più. Paolucci 7: sbaglia tanto ma non molla mai e va su ogni pallone, compreso quello che vale il pareggio.

Prezioso 6: gioca tantissimi palloni, non sempre con la necessaria lucidità, ma il suo apporto a centrocampo non si discute, esce con i crampi.

Melchiorri ng. Petrella ng: il gol del vantaggio nasce dalla sua punizione, poi il fallaccio che lo costringe all’uscita anticipata.

Lombardi 5,5: mezz’ora in cui non incide sulla partita.

Moretti 6: il suo ingresso a inizio ripresa dà peso alla manovra in avanti.

Spagnoli 6: lotta per cento minuti, serve l’assist a Simonetti per il secondo gol dorico, ma in area gli manca sempre qualcosa.

Di Massimo 5,5: qualche buono spunto, ma non riesce mai a mettere a frutto le sue doti.

Fantoni 6: oltre mezz’ora per dimostrare che in questa squadra può recitare il suo ruolo, non solo con il fisico.

All. Colavitto 5: discutibile la gestione dei cambi, la squadra rischia di perdere una partita in vantaggio per 2-0, ancora una volta rimontata.

Giuseppe Poli