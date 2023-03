Lutto per Leggeri, è morto il marito

Scomparso a soli 51 anni Loris Memini, marito di Manuela Leggeri, capitana dell’Italia Campione del Mondo nel 2002 e in seguito della Pieralisi Volley targata Monte Schiavo in Serie A1. A stringersi al dolore della Leggeri il mondo sportivo e della pallavolo. Memini è morto a Volta Mantovana, dove si sono svolti i funerali e dove la coppia, che si era unita in matrimonio ad agosto scorso, viveva. A Manuela Leggeri in queste ultime ore sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio dalla Vallesina dove la campionessa aveva costruito solidi e importanti legami.