Maddalena Cini campionessa nazionale di beach tennis indoor

Maddalena Cini, campionessa nazionale di beach tennis indoor 2023. L’atleta jesina ha appena aggiunto un’altra medaglia d’oro al suo palmares: il trionfo al campionato nazionale di beach tennis singolo indoor, conclusosi mercoledì a Cesena. Maddalena Cini, insegnante al Palabeach di Ancona, nel 2019 aveva già portato a casa il titolo di campionessa mondiale nel singolo outdoor. Relativamente giovane in questo sport – Maddalena si è appassionata al beach tennis da appena 10 anni –, ha già totalizzato altri piazzamenti importanti in tornei prestigiosi, oltre al mondiale del 2019. "Sono ancora incredula per quest’ultimo successo – confessa a caldo, appena scesa dal podio –, ma ho realizzato un mio sogno: premiata al Kick off a Cesena per il singolo assoluto italiano. Dedico questa vittoria a chi mi è accanto ogni giorno e a tutte quelle persone mi sostengono, ci sono sempre e credono in me, anche quando non lo faccio io. È sempre una grandissima emozione vincere un titolo del genere – prosegue Maddalena –, soprattutto a 34 anni e gareggiando contro quasi tutte atlete nettamente più giovani di me: mi alleno un paio di volte la settimana, tra preparazione o esercizi su sabbia, ma ammetto che faccio sempre più fatica, considerando il pochissimo tempo libero a disposizione. È uno sport bellissimo, nonostante se ne parli sempre troppo poco e nonostante non abbia il rilievo mediatico che meriterebbe". "Spero che tanti giovani si facciano avanti in questo sport – conclude la campionessa –, anche se comincio a vedere che è già in atto un ricambio generazionale: ci sono sempre più giovani che cominciano a dedicarsi alla pratica del beach tennis ed è da augurarsi che tanti altri ragazzi inizino ad appassionarsi e ad amare questa disciplina".

Sara Ferreri