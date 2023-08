"Mai vista così tanta gente per un’amichevole Uno stimolo in più: dobbiamo farli felici"

Il centrale di difesa arrivato in prestito dalla Fiorentina era un chiodo fisso del direttore sportivo Francesco Micciola anche in passato. Il ventiduenne Eduard Dutu si presenta con quella serietà e quella sicurezza che non lascerebbero spazio a dubbi: il giocatore sembra già pronto a ritagliarsi un ruolo di primo piano nella difesa a tre di Marco Donadel, la semplicità con cui ha recuperato e chiuso in difesa contro un avversario che aveva su di lui un leggero vantaggio, nell’amichevole disputata contro il Ravenna, lasciano intravedere le qualità tecniche e atletiche di un giocatore che sicuramente non è arrivato per caso. "E’ stata un po’ la prima partita vera di questo precampionato, abbiamo avuto l’occasione di provare quello che ci chiede il mister durante gli allenamenti, tutto sommato credo che questo test contro il Ravenna sia andato bene", ha spiegato Dutu a margine dell’amichevole di domenica scorsa allo Spivach. Un test in cui l’Ancona non ha brillato, sicuramente anche a causa dei carichi di lavoro cui è sottoposta la squadra in questo periodo: "Sono soddisfatto della mia prova, ma anche di quella dei miei compagni, abbiamo fatto la gara che ci aspettavamo". Dal punto di vista atletico la squadra sembra stare bene, anche se non è certo un momento indicativo per capire che Ancona sarà tra circa un mese, al via del campionato: "Durante questo ritiro stiamo spingendo tanto – ha proseguito Dutu – ed è normale che la fatica degli allenamenti si senta nelle gambe, però la squadra a livello fisico sta rispondendo bene, e in campo si vede". Per Eduard Dutu è il primo anno ad Ancona, nuova squadra e nuovi compagni in un reparto rinnovato nel modulo scelto dal tecnico di Conegliano, ma anche negli uomini che lo compongono. Un inserimento che per il giovane difensore si sta rivelando semplice: "Con i compagni mi sto trovando bene e a livello di reparto difensivo ci stiamo allenando tutti i giorni per crescere insieme, per studiarci, per capire quelli che sono i nostri pregi e i nostri difetti e per migliorare". Dutu ha concluso con parole di apprezzamento anche per il pubblico, presente in gran numero domenica scorsa allo Spivach: "Pubblico fantastico, dopo tre anni d’esperienza fuori è la prima volta che vedo gente a una partita di precampionato, e così tanta gente. Una responsabilità e uno stimolo in più, dovremo farli divertire e farli felici".

g.p.