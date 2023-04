Marche in finale al Trofeo delle Regioni

MARCHE

MARCHE (4-2-3-1): Orsini; Ciottilli, Cerquozzi, Pietropaolo, Cosignani; Morini (29’ st Beu), Morelli, Mangiacapre; Castignani (1’ st Manna); Sergiacomo (32’ st Gaspari), Pierluigi. Panchina: Bellucci, Saponaro, Nobili, Alessandroni, Frulla, Corrado. All. Baldarelli.

CAMPANIA (4-3-1-2): Aprile; Iaccarino, Natale, Spina (37’ st De Maio), Pone; Penza, Arzillo, Delli Paoli; Barone Iumaga (24’ st Gaglione); Del Prete (5’ st Braccioforte), Catapano. Panchina: Buono, De Rosa, Coppa, Durantino, Somma, Peluso. All. Gazzaneo.

Reti: 35’ st autorete Iaccarino, 42’ st (rig) Pierluigi, 44’ st Gaspari Vinovo

E’ ancora finale (la seconda di fila dopo quella del 2019, l’ultima edizione giocata prima dello stop per la pandemia) per l’Under 17 Marche al Torneo delle Regioni. Questa mattina alle ore 11 i ragazzi di Francesco Baldarelli sfideranno i padroni di casa del Piemonte Valle d’Aosta (vincenti in semifinale su Lazio 2-0) allo stadio Piola di Vercelli (diretta sul profilo youtube della Lega Nazionale Dilettanti). Le Marche ieri, in semifinale, hanno rifilato un tris di reti alla Campania dopo che Orsini dopo appena quattro minuti aveva parato un rigore a Catapano evitando lo svantaggio.

Nella ripresa, nel giro di neanche dieci minuti, la rappresentativa marchigiana (che nei quarti di finale aveva estromesso l’Abruzzo grazie a una rete di Pierluigi) chiude la sfida segnando tre gol oltre a colpire anche un palo nella prima frazione. Martedì invece si è fermata nei quarti l’avventura dell’under 19 guidata da Lombardi sconfitta dalla Campania (0-1).

