Marina, basta un minuto per dettare legge

MARINA

3

MONDOLFOMAROTTA

1

MARINA: Ricci, Medici, Cucinella, Rossetti, Giovagnoli, Carloni, Sabbatini, Testoni (33’st Frulla), Gabrielli (30’st Pierandrei), Rossini (30’st Moliterni), Piermattei (43’st Catalani). All. Giorgini

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: Mattioli, Orciani, Scrosta, Morganti, Gregorini, Tamburini, Creatore (18’st Bertarelli), Marconi, Rragami, Pantaleoni, Paolini. All. Sartini

Arbitro: Bardi di Macerata

Reti: 1’pt Piermattei (M), 10 pt Gabrielli (M), 23’st Paolini (A), 48’st Pierandrei (M)

In meno di un minuto il Marina trova il vantaggio con Piermattei, da lì in poi la partita è tutta in discesa.

Il bis lo concede appena 10 minuti più tardi Gabrielli che viene ben imbeccato da Rossetti.

Gli ospiti provano a reagire con la rete di Paolini, ma il Marina non va in affanno, controlla senza grossi patemi ed a tempo scaduto chiude il discorso con la rete di Pierandrei per il definitivo 3-1.