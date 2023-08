Marina di Montemarciano: Maiorano si sbilancia: "Un campionato da protagonisti"

Il calendario delle amichevoli estive del Marina si è concluso con il sonoro poker rifilato all’Olimpia Marzocca. Tra un paio di settimane si inizierà a fare sul serio e i rivieraschi appaiono già in buona forma.

Nonostante il caldo torrido, mister Giorgini ha potuto raccogliere tante utili informazioni nel corso delle amichevoli, ha sperimentato nuove tattiche e verificato il potenziale dei nuovi acquisti.

"La società ha lavorato molto bene nel corso dell’estate - afferma Marco Maiorano, fluidificante e bandiera del Marina -. Solitamente dopo una retrocessione, i gruppi si sfaldano. I giocatori se ne vanno e i club ripartono da zero. A Marina è diverso, nonostante il triste epilogo ci siamo compattati. A integrare questo gruppo sono arrivati alcuni elementi che conoscono bene la categoria come Sabbatini e Rossini, quindi si, il Marina può essere una delle protagoniste di questa stagione".

A proposito di nuovi acquisti… Andrea Sabbatini e Diego Rossini sono i pezzi da novanta del mercato rivierasco e sembrano essere già a proprio agio in maglia biancoazzurra.

"Sabbatini lo conoscevo già, è stato un mio compagno di squadra diversi anni fa proprio a Marina - continua Maiorano -. Diego invece l’ho conosciuto quest’anno. Entrambi si stanno ambientando molto bene, in realtà è difficile non riuscire ad integrarsi in un ambiente con il nostro. La società sa bene come far sentire a casa i propri giocatori: questo vale sia per i nuovi sia per i senatori".

I due esterni offensivi in arrivo dal Barbara conoscono bene la categoria, anzi entrambi hanno vinto la Promozione. Sabbatini è stato uno dei protagonisti della cavalcata della Vigor di Guiducci nella stagione 20182019. Rossini invece ha trionfato nella sua Barbara, l’ha trascinata per 12 stagioni, eccezion fatta per una parentesi a Jesi, diventando una bandiera del club.

Nicolò Scocchera