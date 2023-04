Marina, il giorno dopo è ancora più triste: "In Promozione saremo competitivi"

Dopo 7 anni di battaglie, successi ed imprese il Marina retrocede in Promozione. Si chiude così una stagione disastrosa nella quale i rivieraschi sono riusciti a trovare il bandolo della matassa solo nell’ultima parte della stagione, quando ormai era troppo tardi. Termina così l’avventura in Eccellenza di una delle più belle favole del nostro calcio di provincia, con i giocatori in lacrime in mezzo al campo di Gallo di Petriano. Il 2-1 rimediato dai ragazzi di Gastone Mariotti spazza via anche le ultime speranze di raggiungere un posto nei playout. Ironia del destino, poco più di un anno fa si fantasticava su una clamorosa promozione in Serie D del Marina guidato da Nico Mariani, oggi l’epilogo è ben diverso: le lacrime di gioia sono ormai nel cassetto dei ricordi e lasciano spazio alla delusione. "Domani inizieremo a lavorare per pianificare la prossima stagione – afferma il Presidente del Marina Santini -. L’obiettivo è confermare tutti, dall’allenatore ai giocatori. E’ ancora prematuro parlare di mercato, ma sono ottimista".

Con schiettezza ed onestà Sandro Santini non nasconde il proprio rammarico a questo punto della stagione. "Abbiamo sempre agito nell’interesse del Marina, ovviamente però i rimpianti sono tantissimi – aggiunge Santini -. Retrocedere così fa ancora più male: sapevamo che sarebbe stata dura, ma c’era un barlume di speranza. Proveremo a disputare un bel campionato anche se non sarà facile. Ci sono tante squadre forti, ma vedremo un Marina agguerrito". L’ultimo match contro la Maceratese chiuderà un campionato dalle mille delusioni.

Nicolò Scocchera