Marina, in panchina torna Giorgini

La sconfitta nel derby in casa da dentro o fuori contro il Fabriano Cerreto è stata fatale per la panchina del Marina. "Dopo un veloce consulto in dirigenza la società ha deciso di separarsi da Gianluca Fenucci", fanno sapere dal Marina che registra il ritorno di mister Igor Giorgini esonerato dopo la sesta giornata. La quarta giornata di ritorno conferma ulteriormente, se ce ne fosse stato bisogno, del grande equilibrio che regna nel massimo campionato regionale. Perché la capolista Atletico Ascoli cade a Fossombrone. Dietro ringraziano. Sono sette ora le squadre racchiuse nell’arco di sei punti e tra queste anche una Jesina che torna al successo schiantando con tre gol (doppietta di Iori e guizzo di Lion Giovannini) quel Montefano arrivato al Carotti da secondo in classifica. "Un segnale importante che ha dato seguito alla prestazione della scorsa domenica – le parole di Marco Strappini, allenatore degli jesini – che è stata comunque positiva (nonostante la sconfitta sul campo dell’Atletico Azzurra Colli, ndr). Abbiamo mostrato cinismo e bravura, la squadra si è sacrificata. Del resto qualità ne abbiamo e bisogna sfruttarle in questo modo". Cinismo anche nell’Osimana che esce indenne dalla Helvia Recina portando a casa un punto prezioso viste le assenze di capitan Patrizi e Calvigioni e i pochi tiri verso la porta dei senza testa. Ci pensa Bambozzi, soprannominato "Lorenzo il Magnifico" dalla dirigenza giallorossa. Magnifico, come la punizione che ha tirato a pochi secondi dal duplice fischio, con un sinistro beffardo sul primo palo che ha ripreso la Rata. Magnifico anche Chiodini in giornata super, autore di alcuni interventi salva risultato. Un punto anche per il Castelfidardo, casalingo, contro l’Urbino cogliendo il quarto risultato utile consecutivo nonostante l’inferiorità numerica (espulso di nuovo Braconi che era al rientro dopo tre turni di stop). Ingenuità, come quelle che penalizzano ancora il Marina. Il derby va al Fabriano Cerreto che torna al successo dopo oltre un mese e che domani ospiteranno il Porto S.Elpidio per il recupero di campionato.