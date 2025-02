Marini lascia Ancona. “Caro Tommy questa resta la tua città, per te ci saremo sempre”

Ancona, 19 febbraio 2025 – L’affondo e stoccata di Tommaso Marini, lo schermitore anconetano argento col fioretto a squadre alle ultime Olimpiadi di Parigi, ieri sono andati in direzione della sua città e dell’amministrazione comunale. Ancona città senza stimoli, ha detto il campione, che accusa anche l’amministrazione responsabile di non averlo chiamato, dopo l’appuntamento a cinque cerchi.

Lo schermitore Tommaso Marini e a destra il vicesindaco e assessore allo Sport di Ancona, Giovanni Zinni

Marini si è trasferito a Roma per questioni personali, non solo per le carenze anconetane. Intanto però ha espresso il suo pensiero con estrema sincerità, come è solito fare: “Se non riesci a valorizzare i tuoi atleti di punta, le tue eccellenze, come pensi che poi la gente resti ad Ancona? Dico grazie agli anconetani, ma non posso ringraziare l’amministrazione comunale. Con immenso piacere mi sono voluto trasferire. Ancona è casa, ci sono persone stupende. Ma che cosa offre, a parte l’amore di casa?”.

Insomma, Tommy non l’ha toccata piano, come si dice. E ieri mattina è arrivata pronta la risposta dell’amministrazione comunale, sotto forma di lettera aperta a firma del vicesindaco e assessore allo sport, Giovanni Zinni: “Caro Tommaso, siamo contenti, come amministrazione comunale, di sapere che hai idee chiare, ambizioni e sogni da continuare a coltivare. Non entriamo nel merito delle tue scelte personali, che sono solamente tue. Se pensi che trasferirti a Roma sia più utile per la tua carriera non giudichiamo la tua scelta, ma consentici di dire che Ancona è pur sempre la tua città, una città che sta crescendo e siamo tutti molto orgogliosi di questo lavoro. Per quanto riguarda invece la tua premiazione, consentici la battuta: vinci talmente tante gare che si fa fatica a starti dietro. Ti avevamo premiato qualche mese fa per le gare dell’anno precedente ed era nostra intenzione premiarti, come abbiamo poi fatto anche con altri atleti locali, alla nostra Festa dello Sport, che ha avuto un grande successo con migliaia di persone in tutto il centro città. Purtroppo però questo invito è stato tardivo, perché tu avevi già deciso di partecipare a Ballando con le Stelle, cosa di cui siamo stati tutti molto contenti. Avendoti già avuto con noi nel recentissimo passato, avevamo pensato che i momenti immediatamente successivi alla tua ultima prestigiosa vittoria avresti voluto trascorrerli con le persone a te più care, quindi abbiamo deciso di attendere la Festa dello Sport per festeggiarti con l’abbraccio della tua città, e per poter dare ampio risalto alle tue vittorie”.

Zinni non se la prende, insomma, e conclude porgendo la mano al campione: “Ancona e questa amministrazione comunale ti accolgono a braccia aperte, affettuosamente, come e quando vuoi. Era già nei nostri piani fissare un evento con te, non solo perché premiare i campioni di una città è un bel rito dello sport, ma anche perché è un piacere farlo. Non è importante la data, perché le tue vittorie sono indelebili. L’importante è mantenere sempre vivo il legame tra te e la città di Ancona e noi siamo qui per questo. Vogliamo dare ai nostri giovani l’esempio di persone che si impegnano seriamente nello sport e ogni tanto, qualcuno, come te, ce la fa”.