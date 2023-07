Mariniello in Nazionale

Soddisfazioni azzurre per la Pallamano Chiaravalle. E’ arrivata la convocazione in Nazionale per la pivot Caterina Mariniello, classe 2004, per gli Europei Under 19 che si disputeranno a Pristina dall’8 al 16 luglio.

Per la giovane, nata a Chiaravalle, cresciuta sotto la guida dei tecnici Tanfani e Fradi, si tratta dell’esordio in una competizione internazionale, anche se non è la prima volta in azzurro visto che ha partecipato a diversi ritiri con le nazionali giovanili a partire dall’Under 15.

"Sono contenta della convocazione e sono onorata di poter vestire la maglia azzurra e giocare il mio primo Europeo - le parole di Mariniello -. Ci aspetta un lungo raduno con un buon gruppo da cui vogliamo portare a casa buoni risultati".

Mariniello farà parte di un gruppo di diciassette atlete (convocata anche una ex atleta della Pallamano Camerano, Margherita Danti, portiere, classe 2006 approdata in A1 a Salerno), con lo staff composto dal direttore tecnico Giuseppe Tedesco e da coach Elena Barani.

L’Italia è stata inserita nel girone A contro Slovacchia, Finlandia, i padroni di casa del Kosovo e Gran Bretagna. L’esordio avverrà il 9 luglio alle ore 19 proprio contro il Kosovo. Le prime due classificate del girone accederanno alle semifinali (15 luglio). Finale il giorno 16.