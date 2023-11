Martina e Spagnoli non deludono. Bene Gatto e Paolucci L'Ancona gioca una partita gagliarda, con Pellizzari e Martina che forniscono l'assist per il gol di Spagnoli. Paolucci trasforma la prima palla concessa in gol, Gatto e Nador creano una diga davanti alla difesa. Colavitto indovina i cambi e modifica il modulo.