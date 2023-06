Martino Piccioni tra i quattordici al torneo Futsal Future Cup

Martino Piccioni, portiere del Corinaldo Calcio a 5, tra i quattordici giocatori che disputeranno il torneo Futsal Future Cup con la macro area del Centro-Nord composta da Emilia Romagna, Marche, Umbria e Toscana, inserita tra le quattro macro aree a livello nazionale (Nord, Centro-Nord, Sud, Centro-Sud). Un percorso in crescendo quello di Piccioni (18 anni a novembre), portiere della Serie B e dell’Under 19, iniziato a febbraio con il primo raduno a Pesaro e terminato a Imola il 1 giugno con la convocazione ufficiale per il weekend di Salsomaggiore. Una competizione volta alla valorizzazione del talento giovanile italiano, iniziata ieri con la cerimonia di inaugurazione tenutasi presso l’E.R. Arena di Salsomaggiore Terme che entra nel vivo proprio oggi. Il progetto 2.0 della Futsal Future Cup, riservato ai nati nel 2005, concentra il meglio del futsal giovanile, femminile e maschile ed è un’idea nata dalla Divisione Calcio a 5 per le Rappresentative maschili e femminili di calcio a 5, ed è il frutto della sinergia tra Club Italia, Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e area tecnica della Divisione Calcio a 5 che hanno accompagnato gli staff dei dieci territori in un percorso tecnico codificato a livello centrale. I migliori profili emersi dalla Futur Cup 2023 confluiranno all’interno del percorso delle Nazionali giovanili di Club Italia per un appuntamento internazionale appositamente dedicato.

Alice Mazzarini