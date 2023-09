"Maschera d'oro alla maestra Proietti Mosca di Jesi": un riconoscimento per l'impegno nell'insegnamento

È andata alla maestra Maria Elena Proietti Mosca la "maschera d’onore d’oro". Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato dalla Federazione Italiana Scherma alla maestra jesina per l’impegno profuso nell’insegnamento. Il Consiglio nazionale della Federazione ha ufficializzato ieri l’assegnazione della "Maschera d’onore d’oro". Nella motivazione del conferimento si legge "in segno di riconoscenza per l’impegno da lei profuso nell’insegnamento della scherma e per i risultati conseguiti dai suoi allievi, che hanno conferito lustro ed hanno contribuito ad accrescere l’immagine e il prestigio del movimento schermistico italiano". Il prestigioso riconoscimento sarà consegnato in occasione della "Cerimonia delle Onorificenze" che si svolgerà, il prossimo 30 settembre, al circolo nautico Posillipo di Napoli. L’onorificenza della "Maschera d’Onore" ha tre distinti gradi e può essere conferita ai Maestri di scherma degli schermidori italiani olimpici e paralimpici che abbiano conseguito durante la stagione agonistica importanti risultati sportivi in campo individuale. In particolare può essere attribuita ai maestri degli schermidori che si siano classificati al primo, secondo e terzo posto all’Olimpiade, abbiano conseguito il titolo mondiale assoluto o abbiano vinto la Coppa del mondo assoluti. "Per la nostra squadra, fondata dallo storico Maestro Triccoli, si tratta di un ulteriore traguardo che premia la vitalità e la passione di tutto il sodalizio sportivo – sottolinea Maurizio Dellabella, presidente del club Scherma Jesi -. Dal direttivo, i maestri, i genitori, gli atleti e il main sponsor Intesa Sanpaolo, è un coro unanime di orgoglio e viva soddisfazione per questo prestigioso riconoscimento conferito a una straordinaria professionista che tanto ha dato al club e allo sport italiano".