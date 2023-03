Master al Palaindoor Oro per Fiori e Greci

Quattro giorni di gare (iniziate ieri) al PalaIndoor per i tricolori master. Numeri come sempre importanti per un’altra serie di campionati italiani nel palas dorico. Ben 3017 atleti-gara e 1467 iscritti in rappresentanza di 368 società nelle competizioni che assegnano lo scudetto per gli over 35 abbinati alla rassegna invernale di lanci. Attesi 164 marchigiani a difendere i colori di 38 società, da ieri fino a domenica, con tanto di diretta streaming su www.atletica.tv. Una manifestazione che va in scena per la diciassettesima volta al Palaindoor del capoluogo marchigiano e di nuovo abbinata ai Campionati italiani master invernali di lanci nell’adiacente campo Italico Conti. E ieri è stata subito una partenza da record. Per le Marche la manifestazione si apre con 20 medaglie: 6 d’oro, 7 argenti e 7 bronzi. Conquistano il titolo tricolore Giuseppe Miccoli (Atl. Fano Techfem), due volte al successo nel peso e nel martello SM85, Mario Fiori (Atl. Osimo) nei 3000 di marcia SM75, Francesco Bruni (Collection Atl. Sambenedettese) nel pentathlon SM80, Gabriella Belardinelli (Sef Macerata) nel giavellotto SF70 e Stefano Greci (Pod. Avis Fabriano) sui 3000 SM65 al termine del duello con Vincenzo Paternesi Meloni (Pod. Valtenna) nella gara che vede quindi una doppietta marchigiana. A prendersi la scena nella giornata inaugurale è l’umbro Romolo Pelliccia, autore del primato del mondo sui 3000 di marcia M85 in 20:44.34. Di nuovo protagonista il portacolori dell’Atletica Libertas Orvieto, classe 1936, che batte il limite del britannico George Mitchell con 21:13.8 a Birmingham, il 26 gennaio del 2000. Tra le donne, applausi per Ingeborg Zorzi (Sportclub Merano) che si impadronisce di quattro migliori prestazioni italiane SF75 al suo ingresso in questa fascia di età: nel pentathlon con 3108 punti, ma nel corso della giornata anche quelli di 60 ostacoli (15.75), alto (1,09) e lungo (3,00). Nei 3000 di marcia SF80 è Maria Lategana (Atl. Top Runners Lecce) a firmare il record italiano con 27:59.96. Dalle pedane arrivano invece i primati nazionali del martello per merito di Marzia Zanoboni (Liberatletica Roma), e di Brunella Del Giudice (Nuova Atletica dal Friuli) che allunga a 27,96 tre le SF80. Oggi la seconda delle quattro giornate.