Matelica inarrestabile. Sesta vittoria di fila

Sesta vittoria di fila per il Matelica che chiude in testa in solitario il girone di andata nel raggruppamento B di Promozione. Niente da fare per la Vigor Castelfidardo che si deve accontentare di un punto casalingo contro il Trodica perdendo così la vetta. Promozione, 15esima giornata di andata (ore 14:30). Girone B. Oggi: Potenza Picena-Appignanese. Ieri: Vigor Castelfidardo-Trodica 0-0, Porto S.Elpidio-Corridonia 0-2, Cluentina-Aurora Treia 2-1, Elpidiense Cascinare-Casette Verdini 1-1, Matelica-Atletico Centobuchi 2-1, Palmense-Monticelli 2-1, Rapagnano-Sangiorgese M.rubbianese 0-2. Classifica: Matelica 31; Vigor Castelfidardo 29; Corridonia 24; Atletico centobuchi e Trodica 23; Elpidiense Cascinare e Cluentina 22; Sangiorgese M., Porto S.Elpidio, Palmense e Monticelli 20; Casette Verdini 18; Appignanese 14; Rapagnano e Aurora Treia 12; Potenza Picena 10.