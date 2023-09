Matteucci E’ iridata juniores in Colombia

Trionfo anconetano ai campionati mondiali di pattinaggio artistico, categoria Juniores, in Colombia a Ibaguè Tolima. Al termine del programma lungo l’Italia ha vinto la medaglia d’oro grazie a Matilde Matteucci, tesserata per la Rinascita Sport Life Rimini ma cresciuta nella Conero Roller Castelfidardo-Osimo, che ha gareggiato in coppia con Josè Inglese. Matteucci e Inglese hanno mantenuto la prima posizione guadagnata nella prima metà di gara, consegnando un nuovo alloro all’Italia in un Mondiale di pattinaggio artistico pieno di soddisfazioni. Per Matteucci-Inglese punteggio finale di 133.64, che è valso il primo posto davanti ad Anna Serafini-Manuel Cioni, altra coppia italiana che con 124.31 si è dovuta accontentare della seconda piazza. Completano il podio gli argentini Juliete Cuvertino-Gaston Cuello, che terminano a 75.34. La coppia italiana è stata la migliore in entrambe le prove. Per Matteucci e Inglese si trattava della prima convocazione al Mondiale ma la coppia non ha decisamente sentito l’emozione. Pattinatrice per la Rinascita Sport Life Rimini, Matteucci già nel 2021 si era messa in luce a livello internazionale debuttando agli Europei di Riccione, allora come componente della Apd Borgo di Pesaro. Che sarebbe stata una campionessa lo si era capito prima: già sei anni fa, nel 2017, ad appena dieci anni l’atleta allora tesserata per la Conero Roller Castelfidardo-Osimo, scuola di eccellente tradizione a livello nazionale, si aggiudicò sotto la guida delle allenatrici Laura Marzocchini ed Elisa Bacchiocchi, il Trofeo delle Regioni categoria Esordienti. In Colombia assieme al compagno di squadra Josè Inglese è stata proposta una coreografia originale che è stata apprezzata dalla giuria: Matteucci ha interpretato "Mercoledì Addams", protagonista di una recente serie televisiva di cui la pattinatrice è grande fan. Un successo che rende ancora più magica l’annata 2023 per lo sport marchigiano e anconetano, dopo i trionfi tra gli altri di Tamberi ai Mondiali di atletica e di Marini in quelli di scherma.

a. p.