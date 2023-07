Mecarelli e Pistola trionfano a San Marino, prime affermazioni Under 18

Altre soddisfazioni per i nostri giovani tennisti. Stavolta arrivano da San Marino sia al maschile che al femminile. Nel San Marino Junior Open, torneo internazionale di categoria J30 disputato sui campi in terra battuta del Centro Tennis Cassa di Risparmio, in grande evidenza il sedicenne jesino Michele Mecarelli (n.2482 ITF) del Tennis Club Ancona. Mecarelli, dopo il trionfo al torneo Avvenire di Milano, iscrive il proprio nome dell’albo d’oro del trofeo sammarinese. Ben otto i successi consecutivi con il trionfo nella finalissima contro il napoletano Antonio Marigliano, un anno più piccolo, per 6-1 6-4. Mecarelli firma la prima affermazione a livello Under 18. Primo successo under 18 che nel femminile aveva festeggiato pochi giorni prima Ilary Pistola in Austria. Stavolta invece la ragazza di Montemarciano, classe 2008, sempre a San Marino, sfiora il successo piegandosi in finale alla quindicenne toscana Lucrezia Musetti che si impone 6-2 6-4. Pistola passa così dalla posizione 2300 alla 800 Itf.

Michele Carletti