Medaglia d’oro per Senigallia ai campionati regionali di tiro con l’arco. A conquistarla è stata Erika Sabatini, che si è imposta nella divisione arco nudo della categoria senior femminile: con un punteggio di 469 è stata la migliore nella prima parte, precedendo Angeletti della Compagnia Arcieri Medio Chienti che ha concluso a 447. Nelle successive fasi ad eliminazione diretta per la conquista del titolo assoluto non c’è stato spazio per le avversarie, che si sono arrese nei quarti, in semifinale ed infine in finale, dove Sabatini si è trovata di fronte Saracchini. L’oro è andata alla portacolori dell’Assta Senigallia, che ha vinto la finale 6-4. Con la vittoria del titolo regionale Sabatini si qualifica anche ai campionati italiani, previsti dal 9 al 12 marzo a Rimini. Tra gli uomini, undicesimo posto per Antonio Mariotti, tra i master maschili: risultato al di sotto delle speranze causa di un guasto tecnico che ha penalizzato l’arciere.